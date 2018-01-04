Yüzünüzde aniden beliren ağrılara duyarsız kalmayın!

Eğer 40 yaşın üzerindeyseniz sorunun üzerine eğilmeniz gerektiğinin altını çizen uzmanlar, çoğu zaman önemsenmeyen yüz ağrılarının trigeminal nevralji sebebiyle gerçekleşeyiyor olabileceğini vurgulamakta fayda var.

Hastaların pek çoğunun birden bire başlayan bu ağrılar karşısında yanlış tanı konulmasıyla zaman kaybettiğini, ağrılar sebebiyle gereksiz yere dişlerini bile çektirebildiğini ifade eden uzmanlar, yalnızca göz çevresi, bazen burun düzeyi, bazen de çenemizde ya da tüm yüz de şiddetli çakmalar şeklinde yüz ağrısı deneyimlemiş olabileceğinizi belirtiyor.

Pek çok kişi tarafından önemsenmeyen bu ağrıların altında nörolojik hastalıklardan, kulak, göz, diş sorunlarına kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından, psikolojik nedenlere kadar pek çok etken bulunduğunu paylaşan uzmanlar, en fazla gözlemlenen nedenlerin başında nörolojik bir sorun olan trigeminal nevralji yattığını dile getiriyor.

Yüzün hissiyatını sağlayan 3 başlı sinir trigeminal sinir olarak tanımlandığını ifade eden uzmanlar, sinirin his aldığı yüz bölgelerindeki ağrılı duruma trigeminal nevralji adı verildiğini paylaşıyor. Söz konusu ağrıların, yüze hafif bir dokunmadan tıraş olmaya, diş fırçalamadan burun silmeye kadar gündelik rutinlerle bile tetiklenebileceğini işaret eden uzmanlar, sıcak ya da soğuk sıvı içme, hafif bir rüzgara maruz kalma, makyaj yapma, gülme veya konuşma sırasında da ağrı ortaya çıkabileceğini kaydediyor.