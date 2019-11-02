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Yüzme havuzunda hastanelik oldular
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Yüzme havuzunda hastanelik oldular

Bursa'da bir yüzme havuzunun klor seviyesinin yükselmesi sonrasında 25'i çocuk 30 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bursa'da bir yüzme havuzunun klor seviyesinin yükselmesi sonrasında 25'i çocuk 30 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kapalı yüzme havuzunda gazdan etkilenenler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, havuzdaki çocukların rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, rahatsızlanan çocukları ve havuz personelini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kimyasal gaz kokusu nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ölçümlerde bulundu. İncelemede havuz suyu için kullanılan kimyasal sıvıların bulunduğu kabın kapağının açık kaldığı belirlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle etrafa gaz yayıldığını, gazdan etkilenenler olduğunu söyledi.

Yüzme havuzundaki suya herhangi bir kimyasal madde karışmasının söz konusu olmadığını kaydeden Canbolat, "Uçucu gaz olarak havuz bölümüne gitmiş. Toplamda 25'i çocuk 30 kişi etkilendi. 5 yetişkin personel. Konuyla ilgili Valilik olarak idari soruşturma başlattık. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.


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