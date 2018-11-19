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Yüz yıllık kilise restore edilemeyince kaderine terk edildi
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Turizm - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Yüz yıllık kilise restore edilemeyince kaderine terk edildi

Elazığ'daki 114 yıllık Ermeni Protestan Kilisesi, restorasyonu için gerekli olan 2 milyon dolar bulunamadığı için kaderine terk edildi. Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi yapı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Osmanlı döneminde inşa edilen 114 yıllık Ermeni Protestan Kilisesi maddi imkansızlıklar nedeniyle restore edilemiyor. Elazığ Rızaiye Mahallesi'nde 500 metrekarelik alanda bulunan kilise, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 1973 yılında koruma altına alındı. Uzun süredir atıl durumda bulunan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kilisenin restorasyonu için 2 milyon dolar gerekiyor.

1973 yılından koruma listesine alınan Ermeni Protestan Kilisesi, bakımsızlıktan yıkılmak üzere. Kilisenin bulunduğu arazinin sahibi olan avukat Süleyman Türker, 2 milyon doları bulan restrasyon maliyetini karşılayamadığı için yetkililerden yardım bekliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise, devletin özel mülk alanıyla ilgili hüküm sahibi olmadığını belirterek restorasyon için yapılabilecek katkının toplam tutarın yüzde 60 kadarı olduğunu açıkladı.

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İKİ MİLYON DOLAR BULUNMAZSA YIKILACAK

Tarihi Ermeni Protesan Kilisesi'nin bulunduğu 500 metrekarelik arazinin sahibi Süleyman Türker, devletten yardım bekliyor. Yetkililerin tarihi kiliseyle ilgili harekete geçmeleri durumunda yardım etmeye hazır olduğunu belirten Türker, " Çünkü tarihi eserin onarımı el ile yapılıyor, ciddi bir miktarda para gerektiriyor. Geçmiş yıllarda bir proje hazırladık. Otel yapacaktık. Gerekli izinler çıktı ama bize çok cazip gelmedi." diye konuştu.

KİLİSENİN HER BİR TAŞI TEK TEK ONARILIYOR

Tarihi eser restorasyonunun oldukça zahmetli ve masraflı bir iş olduğunun altını çizen avukat Süleyman Türker, "Taşları tek tek onarmak gerekiyor. İnşa edildiği zamanda kullanılan tuğla için özel karışım yapman gerekiyor. Devlet uygun gördüğü takdirde kamulaştırabilir." dedi.

 


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