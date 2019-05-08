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Yüz tanıma sistemiyle geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
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Gündem - - Editör: Armoni BAYAR

Yüz tanıma sistemiyle geçiş Sabiha Gökçen'de başladı

Dünyada çeşitli havalimanlarında kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemiyle pasaport kontrolünden geçmeyi sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi deneme amaçlı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG tarafından geliştirilen Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi ile yolcular sisteme tanımlı parmak izleri ve yüzleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecekler.

Sabiha Gökçen Dış Hatlar terminaline bu proje kapsamında 8 adet pasaport bankosu kuruldu. 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi tüm TC vatandaşları bu uygulamadan faydalanabilecek.


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