Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa'nın Lille ekibi ile anlaştı.

Yusuf Yazıcı transferi bitti. Lille ile Trabzonspor arasında süren pazarlıklar sonucu anlaşma tamamen sağlandı. Yusuf Yazıcı'nın Salı ya da Çarşamba gününde Fransa'ya giderek sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fransız kulübü, Bordo-Mavililer'e 17. 5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'ten sonra Lille forması giyen ikinci Türk oyuncu olacak. Yaşanan gelişmeler sonrası Yusuf Yazıcı da kendi Instagram hesabından taraftarlara bir veda mesajı yayımladı.