Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda, karne öncesi düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliklerine katıldı. Öğrencilerle geleneksel oyunlar oynayan Tekin, öğretmenlerle de eğitimdeki yenilikler üzerine sohbet etti.

Halat çekti, çuval yarışını izledi

Bakan Tekin, okul bahçesinde düzenlenen halat çekme oyununa katılırken, öğrencilerin oynadığı çuval yarışını da izledi. Etkinlikler sırasında öğrencilerle sohbet eden Tekin, okul ortamının sadece akademik başarıya değil, sosyal gelişime de katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

“Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz”

Öğretmenler odasında yaptığı değerlendirmede Tekin, eğitim sisteminde yalnızca teorik bilgiye dayalı yapının dışına çıkılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşayabilecekleri hem de öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilecekleri bir sistem kuruyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz. Sosyal ilişkiler kurabilecekleri, hareket edebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz.”

Obezite ve dijital bağımlılığa karşı oyun

Tekin, çocukların geleneksel oyunlara yönelmesini teşvik ettiklerini ve bu uygulamanın sağlık açısından da önemli olduğunu belirtti. Ortalama bir öğrencinin günde yalnızca 300–500 adım attığına dikkat çeken Tekin, dijital bağımlılık ve obeziteyle mücadele için okul bahçelerinin oyun alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Okullar festival havasında

Bakan Tekin, Türkiye genelindeki tüm okullarda son haftanın, bilgi yarışmaları, münazaralar, bilimsel etkinlikler ve geleneksel oyunlarla festival havasında geçirildiğini söyledi. Bu yaklaşımın öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrendiklerini pekiştirmesini amaçladığını vurguladı.