Yusuf Erdoğan sahayı terk etti!

Bursaspor'da Yusuf Erdoğan şoku yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçında yeşil beyazlı taraftarlar Yusuf Erdoğan'ı protesto edince bir anda ilginç anlar yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Bursaspor'da yeşil beyazlı taraftarlar büyük bir kaosa neden oldu. Taraftarın tepki gösterdiği Yusuf Erdoğan sinirlenerek sahayı terk etmek isteyince olanlar oldu. Bir süre sonra teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf'u oyundan alınca ortam az da olsa sakinleşti.

Yusuf'u İknaya Çalıştılar

Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan direkt olarak soyunma odasına giderken kulübedeki takım arkadaşları Yusuf'un arkasından giderek onu ikna etmeye çalıştı.