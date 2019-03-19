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Yurtta hava durumu
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Yurtta hava durumu

Yurt geneli güneşli, hafta sonu sıcaklık düşüşü bekleniyor

Haftanın başlangıcı ve bitişi arasında ciddi bir sıcaklık farkı olacak. Marmara 20'li değerlerde. Ege ve Akdeniz 22-23-24 derecelere doğru ilerliyor.

Doğu Anadolu'da yağış kesilmeye başlandı ancak soğuk devam edecek. Erzurum'da günün en yüksek sıcaklığı 0 derece.

Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Ege'de ve güneyde sıcaklıklar gündüz tırmanıyor. Yüksek basınç sebebiyle, geceleri ayazda sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

Çarşamba akşamdan itibaren kuvvetli kuzey rüzgarlarıyla sıcaklık azalışa geçecek. Cumartesi gününe doğru İç Anadolu, Batı Karadeniz ve İç Ege'de karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışları görülebilir. Marmara'da sıcaklığın 10-11 derecelere düşmeni bekleniyor.

İstanbul'da önümüzdeki üç dört gün yağış beklenmiyor. Sıcaklık 18 derecelerde. Cumartesi yağış gelebilir.

Ankara'da sıcaklık 18 derece, güneşli günler dört gün devam edecek.

İzmir'de hava güneşli, 20 dereceli günler önümüzdeki üç dört gün sürecek.


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