Yurtdışı SSK emekliliğinde kanun boşluğundan yararlanın!

Yurtdışı SSK emeklilikte son gün 31 Temmuz 2019. Ancak bu konuda kanun boşluğundan yaralanmak için bazı öneriler bulunuyor.

Mali Müşavir Aykut Akın, son çıkan kanun ile ilgili inanılmaz bir çözüm yöntemi geliştirdi. Bunu sizlerle paylaşarak yüz binlerce mutlu etmenin amacında. Peki nedir bu formül? Örneğin; 20 yıldır Almanya'da ya da başka bir ülkede yaşamaktasınız. Dönem dönem çalışıyorsunuz ya da dönem dönem çalışmıyorsunuz. Netice de 20-25 yıldır çalışmaktasınız.

Fakat yeni çıkan kanun sonrasında insanlarda başlayan panik ile "Bu kadar para nasıl ödenir?" telaşı baş gösterdi. Aslında hiç paniğe gerek yok. Bu çıkacak olan borcun sadece ve sadece 1260 günlük kısmını yani 3,5 yıllık "ama nasıl olan kısmı?" için aşağıdaki telefon numaralarından ücretsiz olarak uzman ekibinden görüş alabilirsiniz.

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