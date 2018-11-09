Yurt dışından getirilen cep telefonları artık daha masraflı

Vatandaşların yurt dışı dönüşlerinde beraberin getirdikleri cep telefonlarından alınan harç vergisi 3 katı oranında arttırıldı. 170,70 TL olan mahtu harç tutarı 500 TL'ye çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyla artık yurt dışından cep telefonu getirmek daha 'masraflı' oldu.

Döviz kuru farkı nedeniyle cep telefonlarını yurt dışından alan vatandaşlara kötü haber. Yurt dışı seyahatleri dönüşünde satın aldıkları cep telefonlarını 170 TL harç ücreti ödeyerek Türkiye'ye getirebilen vatandaşlar, yeni düzenlemeyle 500 TL ödeyecek. Geçtiğimiz yıl 170 TL olan maktu harç ücreti 2017'de 149,20 TL idi.

1 MİLYONYA YAKIN CEP TELEFONU SATIN ALINDI

2017 yılında 800 bin adet civarında olan yolcu yanında gelen cihaz sayısının, bu yıl özellikle son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek fiyat artışlarından dolayı 1 milyon seviyesini aşacağı tahmin ediliyordu.

AYNI PASAPORTA 2 YILDA 1 KAYIT YAPILACAK

Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor.

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak, gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemini gerçekleştiriliyor. E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) işletmecilerin Abone Kayıt Merkezleri'ne başvuruyor.