Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı

MİLYONLARCA ÖĞRENCİNİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında olan "YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuydu".Beklenen haber dün gece saatlerinde geldi.Velilerin uzun zamandan beri beklediği üniversiteye giriş sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından paylaştığı mesajla öğrendi.Yükseköğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandığını söyleyen Aygün "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor.Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim"ifadelerine yer verdi.Adaylar,sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecekler.

1 SORU İPTAL EDİLDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bu sene yapılan sınavında bir soru da iptal edildi.Alan Yeterlilik Testi kitapçığındaki bir soruda hata olduğu tespit edildi.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan habere göre "2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir".


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı
YAŞLI DOSTU KENT BEŞİKTAŞ
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
-
Çok Okunanlar
Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı
Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı
Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı
YAŞLI DOSTU KENT BEŞİKTAŞ
YAŞLI DOSTU KENT BEŞİKTAŞ
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji