Yüksek Öğretim Kurumu Sınav Sonuçları Dün Gece Açıklandı

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında olan "YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuydu".Beklenen haber dün gece saatlerinde geldi.Velilerin uzun zamandan beri beklediği üniversiteye giriş sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından paylaştığı mesajla öğrendi.Yükseköğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandığını söyleyen Aygün "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor.Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim"ifadelerine yer verdi.Adaylar,sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecekler.

1 SORU İPTAL EDİLDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bu sene yapılan sınavında bir soru da iptal edildi.Alan Yeterlilik Testi kitapçığındaki bir soruda hata olduğu tespit edildi.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan habere göre "2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir".