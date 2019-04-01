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YSK'nın seçim sonuçlarını geciktiren A.A.'ya büyük tepki
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

YSK'nın seçim sonuçlarını geciktiren A.A.'ya büyük tepki

31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçlarını geç giren ve gecenin ilerleyen saatlerinde fasılalı olarak 1 saate yakın veri girişi yapmayan A.A. yetkİilerine muhalefet partilerinden büyük tepki geldi.

31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçlarını geç giren ve gecenin ilerleyen saatlerinde fasılalı olarak 1 saate yakın veri girişi yapmayan A.A. yetkillerine muhalefet partilerinden büyük tepki geldi.

ANADOLU AJANSINA BÜYÜK TEPKİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim sonuçlarını zaman zaman duyurmayan ve geç veri girişi gerçekleştiren A.A.'na siyasi partilerden büyük tepki geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, A.A. 'nın resmi bir kurum olduğu ve işini ciddiye alması gerektiği belirtildi.

İMAMOĞLU YETKİLİLERİ UYARDI

Seçim sonuçlarının duyurulması konusunda yanlı bir çalışma yaptığının altını çizen İmamoğlu, "A.A. yetkililerini uyarıyorum. Lütfen görevinizin gereğini yerine getirin. Ben kimsenin hakkını yemedim yemem. Ancak benim hakkımın yenilmesinide müsaade edemem. Sizleri uyarıyorum. Görevinizi yapın. Adaletle görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu.

SONUÇLARIN GECİKTİRİLMESİ SİNİRLERİ GERDİ

Oy sayımların neticelerini bazen 1 saate kadar geciktiren ve zaman zaman mevcut tabloları yenilemeyen A.A.'na eleştiriler getiren TV. yorumcuları ve siyasi parti yöneticileri sık sık ekranlardan ikazlarda bulundu. Geç girilen veriler yüzünden seçim sonuçlarının geciktirilmesi sinirleri aşırı derecede gerdi. Seçim sonuçlarını televizyonlarının başında izleyen vatandaşlarıda çileden çıkarak uygulamalar yapan A.A. Genel Müdüründen bir açıklama yapması için çağrıda bulunuldu.


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