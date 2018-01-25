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YPG'nin Kilis'i vurduğu köy ele geçirildi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

YPG'nin Kilis'i vurduğu köy ele geçirildi

TSK'nın ÖSO birlikleriyle gerçekleştirdiği Afrin harekatında terör örgütü YPG'nin önceki gün Kilis'i vurduğu Abudan Köyü ele geçirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin'deki ilerleyişi sürüyor. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı adını verdiği operasyonda terör örgütü YPG'nin çekilişi sürerken, teröristlerin Kilis'i vurduğu Abudan Köyü, düzenlenen operasyonda terörden temizlendi. Kilis'in hemen karşısında yer alan Abudan Köyü'nden önceki gün kent merkezine gönderilen roket, bir camiye isabet etmiş ve camide bulunan cemaatten yaralananlar olmuştu.

Kilis'i menziline alan Abudan Köyü'nü teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, kentteki binalara asılan terör örgütü YPG'nin sözde bayraklarını ateşe verirken PKK elebaşı Apo'nun da posterlerini yırtıp attı.

KİLİS KISMEN RAHATLADI

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü YPG'nin saldırılarına maruz kalan Kilis'te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş ve giriş çıkışlar yasaklanmıştı. YPG'li teröristlerin geçtiğimiz gün saat 18.10 sıralarında gönderdiği roket Kilis Çalık Camii'ne isabet etmiş ve cematten iki vatandaş hayatını kaybetmişti. 

Öte yandan YPG'nin Kilis kent merkezine gönderdiği roketlerin ardından radar tespit cihazlarıyla teröristlerin izini tespit eden TSK, harekatta kritik rola sahip fırtına obüsleriyle hedefleri başarıyla vurarak YPG mevzilerini ateş altına aldı. Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu. 


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