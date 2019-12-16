Yoğun sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında sabah ve gece saatlerinde yoğun bir sis görüleceği belirtildi.

16 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre; Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olacağı bildirildi.

Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre hafta başından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek.