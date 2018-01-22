Yoğun bakımdan çıktı, Rusça konuşmaya başladı!

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Çocuklarını soğuk hava ile cezalandıran anne babanın cezası arttırıldı
Vücudunuza Survivor'ı yaşatmaya hakkınız yok
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestr tatilinde öğrencilere öneri
Manisasporlu futbolculardan görülmemiş protesto
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
Harekat birliklerinde yaralılar var
Terörist mevzileri hallaç pamuğu gibi atılıyor
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