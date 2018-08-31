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YKS Ek Yerleştirme Tercihleri ne zaman başlayacak?
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Eğitim - - Editör: Sefa Koçak

YKS Ek Yerleştirme Tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS 2018 sonuçları açıklandı. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirme tercihleri için ÖSYM'den gelecen açıklamayı bekliyor. İşte ayrıntılar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. YKS'de boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM, ek yerleştirme kontenjanlarını ne zaman açıklayacak? İlk tercihlerde istedikleri bölümlere yerleşemeyen üniversite adayları ek kontenjanları bekliyor.

Üniversite adaylarının tercih işlemleri döneminde en çok merak ettikleri de ek yerleştirme işlemleri. Ek yerleştirme nedir ve kimler ek yerleştirmelerden yararlanabilir sorularını soran öğrenciler için cevaplar şu şekilde…

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.


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