Yine yüreğimiz dağlandı; Şemdinli'de cephane infilak etti kayıp ve yaralılar var

Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dadika açıklamasına göre, Şemdinli'de karakolda arızalı mühimmat infalak etti. Yaralı askerler var.

SÜNGÜ TEPE ÜS BÖLGESİ

Hakkarinin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar Köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgili olarak Hakkari Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

ARIZALI MÜHİMMAT PATLADI

Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı ebnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YARALI ASKERLER HASTANEDE

Yaralaran askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari'ye götürüldü. Yaralı askerler, helikopterden indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırıldı tedavi altına alındı. Patlamada, sonrası yapılan açıklamada 7 askerin kayıp 25 askerin yaralı olduğu kaydedildi. İleriki saatlerde patlama ile ilgili yayın yasağı kararı alındığı ifade edildi.