Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Baş Yazı

Yine De Bir Umut Var

Değerli dostlar, her yeni yıl, yeni ümitlerle, yeni yepyeni dileklerle insanlığa umutlar dağıtır.

Ne kadar çıkmaza girerseniz girin, her sabah taze bir başlangıçtır. Her sabah dünya yeniden kurulur.

Çocukluğumun ve gençliğimin gazetesi Tercüman'ın sloganı idi bu satırlar.

2023 Türkiyesi'nin manzarası aslında çok parlak görünmüyor. Üretim düşüklüğüne rağmen ihracatımız artıyor.

Ama temel sebep Türk Lirası'nın sürekli düşmesi ve yabancı paralar karşısında değer yitirmesi.

Eh Türk lirası ucuz olunca Türk malı da ucuz!.. oluyor haliyle.

İhracatımızın artması, elbette reel rakamlarla ölçülemiyor. Çünkü rekabetçi bir piyasada Türk işadamları, baskı altına alınmış döviz kurları ile rahat hareket edemiyor.İş dünyası önünü göremiyor.

Para politikaları, keyfiyete dayanarak yönetilen bu ülkenin ekonomisinin verileri de risklerle dolu.

Kamuoyunda, doların kısa bir süre içinde reel rakamlar olan yirmibes TL.ve üstüne çıkabileceğinin dedikoduları dolaşırken, işadamının üretim ve pazarlama planlarıda o derece belirsizlikler içinde.

İthalat ve yerli piyasanın durumunun gelişecek olan konjüktüre dayanması herkesin elini ayağını bağlıyor.

Ancak Türk İş Dünyası yılmıyor. Direniyor.

Herşeye rağmen üretiyor. Fabrikaların dumanını tüttürmeye çalışıyor. Çalıştırdıkları milyonlar emekçiyi sokağa bırakmak istemiyor.

Ekonomi faaliyetlerinin yoğunluğu ister istemez herkesin dikkatini çekiyor. Bu kadar sıkıntı içinde olan Türk İş Dünyası gelişen şartlar karşısında yeni pozisyonlar alıyor.

Pandemi sürecinde gelişen ekonomik olayların başında üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar göze çarptı.

Dünya ve Türkiye ekonomisini direkt ilgilendiren bu gelişmeler karşısında Türkiye, Uzakdoğu'da yaşanan üretim ve nakliye sorunların getirdiği boşluğu doldurmaya başladı.

Avrupalı pek çok şirket uzakdoğulu şirketler yerine Türk şirketlerini tercih etmeye başladılar. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi bu süreci destekledi şüphesiz.

Ancak dengesiz para politikaları, Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskılar ve iyi yönetilemeyen ekonomi, bu konjüktüre yeteri kadar destek veremedi.

Uygun kredi bulamayan işadamı, kısır bir döngü içine girdi.

Fakat çözüm yollarını tüketmedi. Üretim potansiyelini bu kez yeni piyasalara açılmakla artırmayı hedefleyen İş dünyası için fuarlar bulunmaz bir fırsat halini aldı.

Yurtdışı fuar imkanlarının dışında, başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde fuarlar aracılığı ile üretim dünyası kendi kabuğunu kırıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un açıkladığı 2022 yılı fuar istatistiklerinde bu gelişme net bir şekilde görülüyor.

Türkiye'de 2022 yılında toplam 413 fuar düzenlenirken, bu fuarlara 845 bin 91'i yabancı olmak üzere 18 milyon 881 bin ziyaretçi geldi.

Fuar istatistiklerine göre Türkiye'de düzenlenen 413 fuarın, 286'sı milli, 127'si uluslararası nitelikte gerçekleşti. İhtisas fuarlarının sayısı 4070, genel fuar sayısı ise 6 oldu. Sektörel bazda en fazla fuar 61 adet tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında düzenlendi.

Fuarlarda en fazla ziyaretçi 6 milyon 522 bin 470 kişi ile kitap, süreli yayın alanındaki fuarlarda gözlenirken, bunu 3 milyon 725 bin 946 ziyaretçiyle tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında fuarlar takip etti.

Fuarlara 56 bin 306 firma katılırken, doğrudan veya dolaylı olarak katılan yabancı firma sayısı ise 13 bin 184 oldu.

En çok fuar 171 ile İstanbul'da düzenlenirken, bunu 31 fuarla Antalya, 29 fuarla İzmir takip etti.

Geçen yıl Ankara'da 22, Bursa'da ise 20 fuar düzenlendi.

Eğer yurtdışını merak edenler varsa, oradaki büyük fuarlarda da Türk İş Dünyası her sektörde kendisini gösteriyor.

Türk insanının emeği ve alın terinin karşılığını elbette bir gün alacağımıza inanıyorum. Dengesi bozulan ekonominin ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin ilan edilen seçimlerden sonra düzeleceğine ve köklü tedbirler alınacağına inanmak istiyoruz.

Seçimlerin daha erken bir tarihe alınacağı haberleri bizde ister istemez bir ümidin gelişmesine sebep oldu. Yapılan hataların, eksikliklerin yönetenler tarafından fark edildiğini düşünmek istiyoruz.

İnşallah Mayıs'dan sonra daha aydınlık bir Türkiye göreceğiz. Bu yüzden yeniden diyoruz ki "Hala bir umut var".

Sizde umutlarınızı kaybetmeyin.


Kalın Sağlıcakla

 

  YORUM YAP / YORUM OKU
BAŞ YAZI DİĞER YAZILARI
29 OCA
2023
Yine De Bir Umut Var
23 OCA
2023
Bilim Adamları Felaket Tellallığı Yapmıyor. Deprem Gerçeğini Haykırıyor
10 OCA
2023
ARANIYOR... ACİLEN BİR MİLYON KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR...
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye
Çizmeli Kedi Son Dilek
Çizmeli Kedi Son Dilek
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji