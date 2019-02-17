Yılmaz Vural için İYİ Parti iddiası!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural'ın İYİ Parti'den belediye başkan adayı olacağı iddia edildi. İYİ Parti GİK üyesi Oğuz Salur, sosyal medya hesabından Yılmaz Vural paylaşımı yapması sonrasında büyük oranda hocanın kendisine de destek geldi.

Yılmaz Vural'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Battal İlgezdi'ye karşı İYİ Parti'den aday göstereceği ileri sürülünce bir anda gündem değişti. İYİ Parti GİK üyesi ve İstanbul'dan Milletvekili adayı olan Oğuz Salur kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Yılmaz Vural hocamızı Ataşehir de görmek isteriz." paylaşımını yapınca bir anda herkes heyecanlandı.

Açıklama Henüz Gelmedi

Ancak İYİ Parti genel yönetimi tarafından Yılmaz Vural ile ilgili olarak net bir açıklama henüz gelmedi.