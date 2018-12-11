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' Yılın Kişisi' Cemal Kaşıkçı seçildi!
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Dünya - - Editör: Özge KESİCİ

' Yılın Kişisi' Cemal Kaşıkçı seçildi!

TIME dergisi, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı 'Yılın Kişisi' seçti.

TIME dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "yılın kişisi" unvanı veriliyor.

TIME dergisi, 2018'de 'Yılın Kişisi' tercihini açıkladı. Dergi, içlerinde Cemal Kaşıkçı'nın da olduğu baskı gören ve öldürülen gazetecileri Yılın Kişisi olarak seçti. Bu yılki ödülün teması, 'Bekçiler ve Hakikat Savaşı' başlığıyla duyuruldu.

Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."


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