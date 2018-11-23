Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, sahne sırasında orkestrayı beğenmeyince çileden çıktı. Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, kötü çaldığını düşündüğü orkestraya patladı. Orkestrayı beğenmeyince sahneden erken inen Yıldız Tilbe'nin 4 kişiyi işten çıkardığı iddia edildi.

SAHNEDE ÇİLEDEN ÇIKTI

Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gelen hayranları da iddialara göre ünlü sanatçı ile orkestra arasındaki gerginliği hissetti. 2. Sayfa'nın haberine göre, Yıldız Tilbe konseri erken bitirdi ve orkestra için 'işlerine son verilsin' talimatı verdi. Çileden çıkan Yıldız Tilbe'nin talimatı üzerine 7 kişilik orkestradan 4 kişiyle yollar ayrıldı.

MUAZZEZ ABACI AKILLARA GELDİ

9 yıl önce eğlenmeye gittiği bir mekanda sahneye davet edilen Muazzez Abacı da genç kemancıyı "Şarkıyı iyi takip edemiyorsun" diye tokatlayıp, sonra da kemanını kırmıştı.