Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Yıldız Tilbe'den muhteşem konser

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe bir kez daha Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine damga vurmayı başardı.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe bir kez daha Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine damga vurmayı başardı.

Türk popunun yıldız sanatçısı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam ünlü şarkıcı sahneye çıktı.

Dansları ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, sahnede giydiği kıyafetle de dikkat çekti. Yırtık kot şortu ve papyon şeklindeki askılı bluzuyla sahneye çıkan Tilbe'nin kostümü seyircileri şaşırttı. Konserden bir gün önce Akmerkez'de görüntülenen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde konserde şarkılarını oturarak söyleyen Sıla'ya seyirciler tarafından tepki gösterilmesini doğru bulmadığını söyledi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Bahaddin Yetkin istifa etti mi?
Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
İşte Falcao'nun geliş tarihi!
Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?
Falcao'dan aile açıklaması!
Mesut Özil kadro dışı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Bahaddin Yetkin istifa etti mi?
Bahaddin Yetkin istifa etti mi?
Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü
Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
Yıldız Tilbe'den muhteşem konser
İşte Falcao'nun geliş tarihi!
İşte Falcao'nun geliş tarihi!
Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?
Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?
Falcao'dan aile açıklaması!
Falcao'dan aile açıklaması!
Mesut Özil kadro dışı!
Mesut Özil kadro dışı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!
Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev
Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji