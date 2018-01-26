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Yıldırım'dan Amerika'ya net mesaj: Türkiye müsaade etmez
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Yıldırım'dan Amerika'ya net mesaj: Türkiye müsaade etmez

Başbakan Binali Yıldırım; Beyoğlu Belediyesi’nce düzenlenen ‘Beyoğlu Sohbetleri’ programında konuştu. Yıldırım “Türkiye’nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez

Başbakan Binali Yıldırım; Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen ‘Beyoğlu Sohbetleri' programında konuştu. Yıldırım “Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır.

AÇIK BİR DÜŞMANLIK VAR

NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez.

TÜRKİYE NATO'NUN GÜNEY SINIRLARIDIR

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE VERDİK

 

Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez. Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kolametrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz.

TACİZLERE GÖZ YUMMAYIZ

 

Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız.

Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz.

Örnek ortada ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?

TERÖR KORİDORU

Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR ORDU KURUYORLAR

 

NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır.

Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez. Bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun, Türkiye buna müsaade edemez.


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