Yılbaşı sofrası sizi sağlığınızdan etmesin

Gece boyunca yenilen bütün bu besinlerin hazımsızlık, gaz, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tetikleyeceğini hatırlatan uzmanlar, sağlıklı bir yılbaşı sofrası için önerilerde bulundu. Bizde sizlerle bu özel önerileri buluşturmak istedik.

Yılbaşı akşamı yenilecek besinlerin hazırlığının mutlaka kahvaltıda başlaması gerektiğini işaret eden uzmanlar, tam buğday veya çavdar ekmeği, peynir, yumurta, zeytin, yeşilliklerden oluşan bir öğün olarak tercih etmeniz gerektiğinin altını çiziyor.

Akşam tüketeceğiniz protein ağırlıklı bir sofradan dolayı öğlen öğününde çorba, sebze, yoğurttan oluşan bir menü ile hafif bir öğün geçirmeniz gerektiğini hatırlatan uzmanlar, bol su içerek metabolizmanızı hızlandırmalı ve fast food tüketiminden ve sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmanız gerektiğini kaydediyor.

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan hindi etinin protein, demir, fosfor ve B grubu vitaminlerinden zengin olduğunu vurgulayan uzmanlar, ızgara, haşlama veya fırında 100 gram göğüs hindi eti sadece 140 kalori içerdiğini hatırlatıyor.

Hindi, diğer et ürünlerine göre kalori ve yağ ve kolesterol içeriği daha düşük bir et olduğunu belirten uzmanlar, yılbaşı sofranızda liften zengin besinler, özellikle taze sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tam tahıllı ürünler tüketmenizin de önemli olduğunu ifade ediyor. Çünkü lif metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip. Ayrıca posa, besinlerin kan şekerinin yükselme hızını düşürerek tok kalmanızı sağlıyor.