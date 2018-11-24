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Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular

Muğla'da kanuna aykırı şekilde yapıldığı anlaşılan dönerciye ait sundurmayı yıkmaya gelen belediye ekipleri, karşılarında İstiklal Marşı okuyarak kendilerine direnen esnafı buldu.

Muğla'da bir işletmeye ait sundurmayı yıkmak için gelen belediye ekipleri, karşılarında kendilerine İstiklal Marşı okuyarak direnen esnafı buldu. İşyeri çalışanları belediyeden kendilerine tebligat gelmediğini iddia ederek, yıkıma İstiklal Marşı okuyarak direndi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Recai Güreli Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Cadde üzerindeki imara aykırı sundurmaların yıkılması için de ilçe belediyesi çalışma başlattı. Menteşe Belediyesi'nin, işletmeci ve dükkan sahiplerine sundurmaların sökülmesi için tebligat yaptığı belirtildi. Bugün de cadde üzerinde tavuk döner satışı yapan bir işletmenin önündeki sundurmayı sökmemesi üzerine, belediye ekipleri harekete geçti. Ancak işletme çalışanları, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Tartışma yaşanması üzerine, çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İşletme sahibinin avukatlığını yapan Emre Aykın, tebligatın mülk sahibine yapıldığını, işletmeciye herhangi bir belgenin ulaşmadığını iddia ederek, yıkımın kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü. Belediye ekipleri yıkıma geçti. Ancak işletme çalışanları, yıkımı engellemek için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bunun üzerine ekipler, bir süre bekledi. Tekrar İstiklal Marşı okumak isteyen çalışanlara, polis izin vermedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı iş yeri çevresine güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri sundurmayı söktü.


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