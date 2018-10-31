Yetersiz Bakiye Devrine Son!

İstanbul'da toplu taşıma kullanan herkesin uzun zamandır beklediği İstanbulkart mobil yükleme uygulaması hayata geçti. Banka kartı ve kredi kartıyla bakiye yükleme imkanı sağlayan İstanbulkart uygulamasının tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapıldı.

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ''İstanbul'da 16 milyon civarında İstanbulkart var. İstanbulkart üzerinden yıllık 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız.'' dedi.

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ( BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki ''Yetersiz Bakiye!'' anonsu da tarih olucak.

İstanbulkart mobil uygulamasının tanıtımında konuşan Uysal, uygulamayı cep telefonuna indiren her vatandaşın, İstanbulkart'ını okuttuktan sonra müşterisi olduğu bankalardaki hesabından kartına anında para yüklemesi yapıp yolculuğuna devam edebileceğini söyledi.

Uysal,uygulamayı cep telefonlarına indiren herkes, anlaşma yapılan 10 banka aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı ile İstanbulkart'a para yüklemesi yapabilecek. Daha önce yüklemeden herhangi bir ücret alınmıyordu. Şİmdi de banka kartıyla ilgili herhengi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi kartlarına bir ücret yansıtılabileceğini belirtti.

VATANDAŞLARA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Uysal, İstanbulkart mobil uygulamasının beraberinde hesaptan anında yükleme, bu sayede bakiye ve işlem hareketlerini görüntüleme gibi kolaylıklar sağlayacağını belirtti.