Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü

Ünlü film yönetmeni Yavuz Özkan, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde vefat etti.

44 FİLM YÖNETTİ

Bugüne kadar Kırkdört filmin yönetmenliğini üstlenen 77 yaşındaki Özkan hayata gözlerini yumdu.

ÖNEMLİ FİLMLERİN YÖNETMENİ

Yavuz Özkan, aralarında Maden, Filim Bitti, Yengenç Sepeti, Bir Kadının Anatomisi, Hayal Kurma Oyunları gibi eserlerin de bulunduğu 44 filmin yönetmenliğini üstlenmişti. Türk sinemasının en önemli yönetmenlerindenolan Özkan, Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazandı.

YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?

Yönetmen Yavuz Özkan 1942 yılında Yozgat'ta doğdu. 1962-1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştı. Ardından 1966'da dergi yayıncılığına başladı. Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucularından olan Özkan, 1970'de kısa filmler çekerek yönetmenliğe başladı.

FRANSA'YA GİTTİ

10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransa'da 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerinin senaryosunu yazdı. Philippe Null'un yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

KOCAELİ TİYATROSUNU KURDU

1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Sinema Audioavisuel Vakfı ( TÜRSAK ) kurdu.

1995'de Z-1 Film Atölyesi'nin kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sirema eğitimi verdi. Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu'da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yönetti.