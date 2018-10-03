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Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza

Yerli üretim ürünlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'logo' projesi 15 günlük geçiş sürecinin ardından zorunlu hale getirildi. Yerli Üretim Logosu'nu aykırı kullanan işletmelere ceza kesilecek.

Yerli Üretim Logosu bugünden itibaren zorunlu hale getirildi. Kur farkı nedeniyle fiyatları tırmanışa geçen ithal ürünlere karşı yerli üretim ürünleri teşvik amacıyla hayata geçirilen logo projesi 15 günlük geçiş sürecinin ardından zorunlu hale getirildi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda bazı yerli malı olmayan ürünlere vurulan yerli üretim logosunun kullanımı bundan sonra cezai işleme tabi tutulacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim' logosu raflarda yerini alıyor. Logo kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için ‘Yerli Üretim Logosu' da yer alacak.

 AYKIRI KULLANIM CEZASI ETİKET BAŞINA 274 TL

Haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek. Bunun yanında Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanacak. 


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