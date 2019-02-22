Yerli otomobil fabrikası Bursa'da

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil konusunda son adımları atmak üzere olduklarını kaydetti. Bursa yakın bir yerde açılması beklenen fabrika için gerekli adımların atılmak üzere olduğu vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederken yerli otomobil çalışmaları hakkında son bilgileri de verdi.

Fabrika Bursa'da Olacak

Büyükdede, "Şu anda son girişimlerimizi de gerçekleştirdik. Bu projenin başında da gerçekten çok değerli bir arkadaşımız var. Biz de ona sonuna kadar destek veriyoruz. Sanırım fabrikada Bursa'ya yakın bir yer de olacak. Ancak yer bulmakta zorluk çekiyoruz. yer seçimi hakkını onlar kullanacak." dedi.