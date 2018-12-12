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Yerli helikopterin ismi belli oldu
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Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

Yerli helikopterin ismi belli oldu

Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen genel maksat helikopterinin adını 'Gökbey' olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımlarıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde "Türk Savunma Sanayi Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirveye savunma sanayi alanında yerli ve yabancı üst düzey temsilciler katıldı ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemlerinde katettiği yol değerlendirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de yer aldığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, T625 Genel Maksatlı Helikopterin ismini açıkladı. Erdoğan, "Uzun istişareler sonucu T625 Genel Maksatlı Helikopterimizin ismi GÖKBEY'dir" şeklinde konuştu. 

Konuşmasının ardından Beştepe'ye getirilen GÖKBEY'in tanıtımı salonda pilotlar tarafından yapıldı. 

GÖKBEY için 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp ve üretiliyor. TAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. 

Diğer yandan helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor. 

GÖKBEY'in 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar da program ile birlikte sürdürülüyor. 


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