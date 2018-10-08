Yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk anket sonuçları geldi

2019 yerel seçimlerine yaklaşılırken kamuoyu araştırmaları da gelmeye başladı. Any-Ar ve OPTİMAR Araştırma Şirketi'nin 2019 yerel seçimlerine ilişkin raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki makas daralırken, seçmen yerel seçimlerde "adaya değil, partiye oy verme" eğilimi gösterecek.

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar ise yerel seçim öncesi elindeki önemli verileri Akşam'dan Pınar Işık'a açıkladı. AK Parti'nin gerçek oyunun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirten Acar, "AK Parti'nin yeni kazanacağı bölgeler var gibi görünüyor. İyi Parti'nin seçime girmesi dolayısıyla bölünen CHP oyları var MHP oylarında da değişiklik var. Bunlar da AK Parti lehine gelişiyor" dedi.

İşte OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir'in elindeki son anket;

Araştırmaya göre, "yerelde partimin adayına oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 49,5. En beğendiğim adaya veririm, diyenler yüzde 40,6. Desteklediğim partinin adayına oy veririm diyenlerde dağılım AK Parti yüzde 61,5, CHP yüzde 56,5, MHP yüzde 44,8, HDP yüzde 32,6, İyi Parti yüzde 42,2, SP yüzde yüzde 19. Parti aidiyetleri, oy oranları yüksek olan AK Parti ve CHP'de yüksek, SP, İP ve MHP'de düşük.

İSTANBUL'DA KOLTUK EL DEĞİŞTİREBİLİR

İstanbul'da önceki yerel seçimde CHP ile arada büyük fark olmamakla birlikte muhtemel ve uzun süreli ittifak yaptıkları HDP de dikkate alındığında belli ölçüde risk var gibi. Hala alabilecek durumda AK Parti ama aday önemli. Alamaz ise 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerindeki oyların geriye gitme algısı pekişir ve psikolojik etkisi itibariyle yükseliş trendi durmuş, yüzde 40'lara sıkışmış bir AK Parti algısı kalır.

CUMHUR İTTİFAKININ ALACAĞI SONUÇ MERAK EDİLİYOR

Cumhur ittifakının başlangıcında ve halk oylamasında olduğu gibi ittifakın başlangıcı ile ilgili ilk eylem ve söz Bahçeli'den çıktı. Bahçeli vermeden almak mümkün olmayacağı için jest yapmıştır. Buradaki hesap iki tarafın da kazabileceği bir hesaptır. Tabanda zaten yapılacağı düşünülen bir ittifakı belli ölçüde şekillendirmek ve partisinin gücünü korumaktır.

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar'ın açıkladığı sonuçlar;

Çok yüksek bir rakam. Kalan yüzde 15 de git gel yaşayan o günkü ruh haline göre pozisyon alan kazan kazan mantığı ile pragmatik düşünen seçmendir. AK Parti'nin gerçek oyu yüzde 40 ve üzeridir. Üzerinde onu yüzde 50 yapan o bahsettiğimiz pragmatik seçmendir. AK Parti'nin doğru hizmetler yaptığını ideolojiden angajmandan kimliklerinden bağımsız olarak doğru projeler yaptığını ve daha iyisini göremediği için AK Parti'de daha fazla kazanabileceğini ve ülkenin refah içerisinde bulunacağını düşündüğü için gelip AK Parti'de pozisyon alan seçmenlerdir.

"İYİ PARTİ'NİN SEÇİM GİRMESİ CHP OLAYINI BÖLECEK"

Dolayısıyla ittifak olsa da olmasa da AK Parti'nin avantaj ve dezavantajlarına baktığımızda AK Parti kurumsal ve büyük bir parti. Her yerde aday gösterecek. AK Parti tüm Türkiye'de teşkilatlanması en yüksek olan parti. Dolayısıyla her yerde iddiası var. AK Parti'nin aslında seçim sonuçlarına baktığınızda kaybedeceği yerler olarak bugün görmediğimiz bir durum var ama kaybedilme potansiyeli her zaman olan yerler de var. Ama kazanma potansiyeli olan ve bizi şaşırtabilecek bölgeler de var. AK Parti'nin yeni kazanacağı bölgeler var gibi görünüyor. İyi Parti'nin seçime girmesi dolayısıyla bölünen CHP oyları var MHP oylarında da değişiklik var. Bunlar da AK Parti lehine gelişiyor.