Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Demirboğa Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem karadan kapsamlı bir operasyon yürütülüyor.

Müdahale havadan ve karadan sürüyor

Yangına müdahale için 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile birlikte toplam 41 personel görev yapıyor. Arazinin engebeli yapısı ve rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Ormanlık alan tehdit altında

Yangının ormanlık alana sıçramasıyla birlikte, bölgedeki doğal yaşam da tehlike altına girdi. Yetkililer, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yangının kontrol altına alınıp alınmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.