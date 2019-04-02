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Yeniden sayım AKP'ye yaramadı, İmamoğlu'nun oyları artıyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Yeniden sayım AKP'ye yaramadı, İmamoğlu'nun oyları artıyor

Millet İttifakı kaynaklarından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da AKP'nin itirazı üzerine, YSK tarafından yeniden sayım kararı verilen sandıklarda Ekrem İmamoğlu'nun oyu artıyor. Farkın 30 bin'in üzerine çıkması bekleniyor.

Millet İttifakı kaynaklarından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da AKP'nin itirazı üzerine, YSK tarafından yeniden sayım kararı verilen sandıklarda Ekrem İmamoğlu'nun oyu artıyor. Farkın 30 bin'in üzerine çıkması bekleniyor.

OYLAR YENİDEN SAYILDI

Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'deitiraz edilen sandıklardan çıkan sonuçta, Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu'nun lehine 450 oy artışı olduğu ortaya çıkmıştı. Benzer artışlar ilerleyen saatlerde resmiyet kazandı.

BAĞCILAR'DA 315 OY MİLLET İTTİFAKINA GEÇTİ

Yapılan itirazlar soncu yeniden sayım kararı verilen İstanbul Bağcılar 4. Bölgede Millet İttifakı'nın oylarının 315 adet arttığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA 150, PENDİK'DE 115

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun lehine oy artışının yaşandığı 2 ilçe de Üsküdar ile Pendik oldu.

İMAMOĞLU'NUN OYLARI ARTIYOR

Millet İttifakı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Üsküdar'daki itirazlar üzerine yeniden sayım sonrasında 150, Pendik'teki yeniden sayım sonrasında ise 115 oy daha İmamoğlu'nun hanesine yazıldı.

 

YILDIRIM İLE FARK AÇILIYOR

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 24 bin 55 olan Ekrer İmamoğlu ile birlikte Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 30 binin üzerine çıkmasının beklendiği açıklandı.

CHP KONUNUN TAKİPÇİSİ

CHP İstanbul İl Başkanlığının bu artışlarla ilgili ilerleyen dakikalarda açıklama yapacağı da edinilen bilgiler arasında


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