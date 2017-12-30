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Yeni yılda asgari ücret miktarı vatandaşı tatmin etmedi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Yeni yılda asgari ücret miktarı vatandaşı tatmin etmedi

Türkiye'de sayıları 10 milyona yaklaşan asgari ücretle çalışan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği açıklama geldi. Yeni yılda asgari ücret 1603 TL olurken, 200 TL'lik zam vatandaşı tatmin etmedi.

Hükümet ile işçi sendikaları arasında kıran kırana süren pazarlıklar sonuçlandı. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 14.2 olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücreti 1,603 TL olarak duyurdu. Bunun yanı sıra 2018'de devletin işverene ödediği 100 TL'lik destek de sürecek.

2018 yılında asgari ücrete yapılan 200 TL'lik zam hükümet ve işverenin oylarıyla kamul edilirken, Türk-İş bu rakama muhalefet şerhi koydu. Hükümet, işveren ve işçi arasında saatler süren pazarlıklar sonucunda yüzde 14.2 zam oranı konusunda anlaşılırken, yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Buna göre asgari ücret 2018'de brüt 2 bin 29 TL, net olarak 1. 603 TL oldu.

TÜRK-İŞ KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Pazarlık masasında bulunan Türk-İş, 1.603 TL'lik asgari ücret kararına muhalefet şerhi koydururken miktarın belirlenmesinde ülkenin içinde bulunduğu geçim şartlarının ve ülke ekonomisinin göz önüne alınmadığını savundu. İtirazında TÜİK verilerini hatırlatan TÜRK-İş, Türkiye'de bekar bir işçinin aylık asgari harcamalarının 1.893 lira 90 kuruş olduğunu belirterek asgari ücretin bu rakama getirilmesi gerektiğini savundu.

 

 


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