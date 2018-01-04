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Yeni yıla yeni bir psikolojiyle başlamak sizin elinizde
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Yeni yıla yeni bir psikolojiyle başlamak sizin elinizde

Yeni yıl ile birlikte yeni başlangıçlar, yeni kararlar dönemi de açılmış oldu. Uzmanlar çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stresin ve yoğun koşuşturmacanın aslında geçirdiğimiz yılın muhasebesini yaparak çözülebileceğini vurguluyor.

Çağımızda kişilere en fazla zarar veren yoğun ve rutin hayatın, monoton bir koşuşturmaca getirdiğinin üzerinde duran uzmanlar, dur, düşün ve yeniden başla prensibiyle hareket edilmesini tavsiye ediyor.

Yeni yıla taze ve iyi bir psikolojiyle girmenin önce yılın muhasebesini yapmaktan geçtiği üzerinde duran uzmanlar, çağımızın en büyük zararlı davranışlarından biri, yoğun ve rutin yaşam olduğunu kaydediyor. Her ne kadar sonuçları fark edilmese de, insanların sosyal yoğunluk nedeniyle rutin bir hayat içerisine düştüğünü ve adeta boğulduklarını paylaşan uzmanlar, dur, düşün ve yeniden başa prensibinin şart olduğunu işaret ediyor.

Bireylerin kendilerini günlük yaşamın yoğunluğundan bir müddet uzaklaştırarak dinlenmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, Nasıl ki belirli zamanlarda bir cihazın fabrika ayarlarına dönmesi faydalıysa, bizlerinde bunu uygulamasının şart olduğunu hatırlatan uzmanlar, eğer bunu yapmazsanız bazı hataların sizi yanlış yerlere götüreceğini ve yeni fırsatları tepebileceğinizi dile getiriyor.

İnsanın varlığının farkında olan tek varlık olduğunu kaydeden uzmanlar, kendi varoluşunun farkında olan insanın özgür iradesinin olduğunu vurguluyor.

Özgür iradesi olduğuna göre insanların bazı konularda hedef belirlemesi, gelecek projeksiyonu geliştirmesi, stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor çünkü nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Beynimizin kendini programlama özelliği var. Eğer biz kendi kendimizi programlamazsak dış olaylar bizi programlıyor. Kendimizi yenilemek aslında kendimizi programlamak ve güncellemektir. Bunun için, insanın hayattaki zamanını verimli kullanması ve bunun sonucunda da belli bir yaşa geldiği zaman geçmişe baktığında dolu dolu bir hayat geçmişi bırakabilmesi önemli.


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