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Yeni yıl yemeği sonrası hastanelik olmamak sizin elinizde
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Yeni yıl yemeği sonrası hastanelik olmamak sizin elinizde

Uzmanlar yılbaşına sayılı günler kala heyecanın üst noktalara çıktığını, misafir telaşının da evlerde başladığını işaret ediyor.

Kalabalık sofraların kurulduğu bu gibi özel günlerde gıda güvenliğinin daha fazla önem taşıdığını hatırlatan uzmanlar, yaklaşan yeni yıl öncesinde fırsatçı kayıt dışı üreticilerin ve uygun koşullarda üretilmemi, saklanmamı, hazırlanmamış gıdaların meydana getireceği sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Sevdiklerinizle birlikte hazırlayacağınız sofranın başında güzel bir yeni yıl yemeği niyetindeyseniz alışverişten, gıdaların hazırlanmasına ve tüketimine dek dikkatli olmanız gerektiği üzerinde duran uzmanlar, yeni yıl yaklaşırken gıda kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekiyor.

Peki ama yeni yıl yemeğinin kabusa dönüşmemesi için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Uzmanlar özellikle merdiven altı olarak tabir edilen kayıt dışı üreticilerden ve satıcılardan ambalajsız, etiketsiz gıda ürünlerinin kesinlikle satın alınmaması gerektiğinin altını çizerken, yılbaşı, bayram gibi böylesine özel günlerde yoğun bir şekilde tüketilen bu ürünlerin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyeceğini hatırlatıyor.

Aldığınız gıdaların mutlaka raf ömrünü kontrol etmeniz ve etiketleri gözden geçirmeniz gerektiğini de dile getiren uzmanlar, aldığınız ürünün amacınıza uygun olup olmadığını da dikkatli bir şekilde araştırmanızı tavsiye ediyor. 

Çiğ ve işlenmemiş ürünleri, hayvansal ve hayvansal olmayan ürünleri, gıda ve gıda dışı ürünleri mutlaka alışveriş sırasında ayrı ayrı poşetlemeniz gerektiğini de savunan uzmanlar, aynı ilkelere evinizde de uymanız gerektiğini işaret ediyor.

Et, süt, yumurta gibi çabuk bozulabilen ürünlerin son tüketim tarihlerinin çok önemli olduğunu paylaşan uzmanlar, eti mutlaka yıkamadan pişirmeniz gerektiğini de hatırlatıyor. Bütün hijyen kurallarına özen göstermeniz gerektiğini, pişirilmiş ürünleri oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakmamanızı, evde veya yemeği hazır tüketeceğiniz ev dışı ortamlarda sıcak yemeklerin yeterince sıcak, soğuk yemeklerin ise yeterince soğuk olmasına özen göstermeniz gerektiğini de vurgulayan uzmanlar ancak bu şekilde güzel bir yeni yıl yemeği yiyebileceğinizi kaydediyor.


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