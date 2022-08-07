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Melih Göğebakan

Yeni Varyanta Karşı Tedbirsiz Davranan New Yorklular…

YENİ VARYANTA KARŞI TEDBİRSİZ DAVRANAN NEW YORK'LULAR

İlk Omicron vakasının 16 gün önce saptandığı New York, yeni varyant nedeniyle alarma geçti. New York'ta vaka sayılarının endişe verici şekilde artması nedeniyle yetkililer birçok yeni önlem ve kısıtlama hazırlığında.

New York'ta Corona virüsü salgınının başından bu yana en fazla vaka sayısı son 24 saatte artan Omicron varyantı nedeniyle kaydedildi. New York Valisi Kathy Hochul, son 24 saatte 21 bin 27 vaka tespit ettiklerini, bu sayının salgının başlangıcından itibaren kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı. Salgın yüzünden 59 bin kişinin yaşamını yitirdiği New York'ta en fazla vaka sayısı 11 ay önce 21 bin 942 olarak kaydedilmişti.

Ama maalesef dün aksam saatlerinde dahi dünyaca ünlü Times meydanında yüzlerce kişi vardi. Haftaiçi olmasına rağmen çok az kişinin maske takmasi ve meydanlari doldurması gözlerden kaçmadı. Dikkat çekilecek bir diğer nokta hafta sonu değil haftaiçi bu kadar yoğunluk olması. Haftasonunu tahmin bile edemiyorum acaba sizce doğrumu bu yaklaşım?Önümüzdeki günlerde New York belediyesi ne tür aksiyonlar alacak bende merakla bekliyorum.

Melih Göğebakan

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