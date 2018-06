Yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order duyuruldu! 2019'da çıkıyor

Özelliklede Star Wars Battlefront II ile mikro ödemeler sisteminde büyük kriz yaratan Electronic Arts, (EA) yeni Star Wars oyununu duyurdu. Star Wars: Jedi Fallen Order!

Oyunun geliştirici koltuğunda ise Titanfall serisiyle tanıdığımız Respawn Entertainment yer alıyor. Respawn Entertainment CEO'su, E3 konferansında sahne alarak yeni oyunun Star Wars: Jedi Fallen Order olduğunun doğruladı. Bununla birlikte oyununu çıkış tarihinide söyledi.

Star Wars: Jedi Fallen Order 2019 yılının sonlarına doğru piyasada olacak. Yayınlanacak olan oyunun hikayesi dönem olarak Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith ve Star Wars: Episode IV – A New Hope arasında geçecek.

Bunun dışında yeni oyunla ilgili herhangi bir detay veya video açıklanmadı.