Yeni siber mücadele dönemi başlıyor

Dijitalleşme artıkça yeni cephelerin açıldığını belirten uzmanlar, hemen hemen her gün bilgisayar, tabet veya telefonları hedef alan 390 bin yeni ve benzersiz tehdidin ortaya çıktığını hatırlatıyor. İnternet bağlantılı buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi akıllı cihazların hayatımızda daha büyük yer almaya başlamasıyla birlikte de dijital güvenlikte yeni risklerin oluştuğunu savunan uzmanlar, artık yeni cephelerde yeni siber mücadeleler döneminin açıldığı üzerinde duruyor.

2018 sürüm ürünlerinde IoT korumasına yer verdiklerini, Akıllı Ev İzleyici özelliyle evdeki akıllı cihazları kontrol altına aldıklarını paylaşan uzmanlar, ESET'in yeni ve genişleyen cepheler için de yeni savunma mekanizmaları geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getiriyor.

2018 sürüm ürünlerin öne çıkan özelliklerini kullanıcılarla paylaşan uzmanlar dijital saldırıların geleceğinin çok farklı olacağını hatırlatıyor.

Yeni döneme fidye saldırıları damgasını vuruyor ve vurmaya devam edeceğinin altını çizen uzmanlar, 2017'de karşılaştığımız WannaCry ve benzeri fidye yazılımlarıyla yapılan saldırılar yüzde 350 oranında artış gösterdiğini de savunuyor.

Uzmanlar algıları yönetebildiği sürece varlığın devam edeceğini de hatırlatırken, güncel teknolojik konuların her geçen gün farklı bir boyut kazandığı üzerinde duruyor.