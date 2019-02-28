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Yeni partinin lideri kim olacak?
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Yeni partinin lideri kim olacak?

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olmak istediği için Abdullah Gül ile anlaşamadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olmak istediği için Abdullah Gül ile anlaşamadığı iddiaları kulislerde yükselmeye devam ederken yeni bir itiraf daha geldi.

Siyaset kulisleri, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül gibi isimlerin parti kuracağı iddiaları ile çalkalanmaya devam ediyor. Şu ana kadar, taraflardan konu hakkında bir yalanlama gelmezken bir dönem bu isimlerle birlikte siyaset yapmış olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, parti kurma iddiaları konusunda yeni değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti Kurulacak

Abdüllatif Şener'e göre; Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı harekata başlamak istiyor. Ancak Şener, Davutoğlu ve Gül'ün arasında anlaşmazlık olduğunu da söylerken bu anlaşmazlığın Ahmet Davutoğlu'nun, kurulacak yeni partinin Genel Başkanı olmak istediği yönünde.


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