UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması öncesinde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi TSİ 14.30'da başladı. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişte seri başı olarak yer aldı.

Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi halinde Universitatea Craiova-AEK galibi ile Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı geçerse Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.