Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti

Türkiye'de siyaset gündemi yeni haftaya KHK tartışmalarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 696 sayılı KHK'da yer alan sivillere ceza muafiyeti düzenlemesi muhalefetin sert tepkilerine neden oldu. Söz konusu düzenlemenin Türkiye'de iç savaş çıkartabileceğini öne süren CHP kanadına hükümet adına AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi.

Son KHK'ların neden olduğu tartışmalara yanıt vermek üzere basın açıklaması yapan Ünal, tepki çeken uygulamanın 15 Temmuz gecesi ile 16 Temmuz sabasında darbeye direnen vatandaşları işaret ettiğini söyledi. ""Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık." diye konuşan Mahir Ünal, muhalefetten gelen eleştirilere de tepki gösterdi.

Uygulamanın terör eylemleri ve darbe teşebbüsü haricinde hiçbir şekilde kapsamayacağını belirten Ünal'ın açıklamalarından tatmin olmayan CHP, konusu Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanırken, sürpriz bir çıkış da 11. Cumhurbaşkanı Gül'den geldi.

ABDULLAH GÜL DE TEPKİ GÖSTERDİ

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir."