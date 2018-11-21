Yeni Interpol Başkanı belli oldu

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Çinli başkanı Meng Hongwei'nin geçen ay Çin'de tutuklanması ve istifa etmesi sonrası yeni başkan belli oldu.

Interpol'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Güney Kore'den Kim Jong-yang Interpol Başkanı seçilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng, ülkesinde gözaltına alındıktan sonra istifa etmişti. Başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika aday göstermişti.

Ukrayna, INTERPOL başkanlık seçimlerinde en güçlü aday olan Rus Aleksandr Prokopçuk'un seçilmesi durumunda üyeliğini askıya alacağını açıklamıştı. ABD'li senatörler de yayımladıkları açık mektupta, Donald Trump yönetiminin INTERPOL üzerinde baskı kurarak Prokopçuk'un yeni başkan olarak seçilmesinin engellenmesi gerektiği belirtilmişti.