Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu

Son zamanlarda Clash of Clans ile popüler olan mobil strateji oyunlarına Electronic Arts'da (EA) giriş yaptı, hem de pek tanınan bir serisiyle. Command & Conquer birçok strateji severin gönlünde taht kuran bir oyunken EA'den uzun zamandır seri için AAA bir oyun geliyordu. Durum oyleki bu süreç devam edecek. Çünkü EA duyurduğu Command & Conquer Rivals'ı sadece mobil platformlarda sergileyecek.

Tabii hal böyle olunca serinin hayranlarıda durumu oldukça tepkili. Command & Conquer gibi köklü bir strateji serisinin uzun zaman sonra bir ana oyunla değilde bir mobil oyunla gelmesi hayranları kızdırdı. Oyunu için yayınlanan tanıtım ve videosunu hemen aşağıda görebilirsiniz. Yayınlanan videoların beğenilme oranı 300 iken beğenmeme oranı 35 bin civarında. Bu rakkamlar bile birçok şeyi açıklar vaziyette.

Command & Conquer: Rivals için henüz açıklanmış bir çıkış tarihi yok. Bunun yanında oyunun erken betasına kayıt olup erkenden deneyim etme fırsatı bulabilirsiniz.

Mobil platform üzerinde rekabete dayalı ve gerçek zamanlı strateji oyunu Command & Conquer: Rivals ile Tiberium Savaşı'nda ordunu zafere taşı! Global Savunma İnisiyatifi ve Nod Kardeşliği'nden Kumandanlarla savaşta düşmanına hükmet. Eşsiz bir kumandan, piyade birlikleri ve araçlarla ordunu özelleştir. Bire bir savaşlarda rakiplerinin topraklarını fethet ve kuvvetlerini stratejilerin doğrultusunda yönlendirerek bütün savaşlardan zaferle çık. Bu savaşta hakimiyet kazanmak, güç kazanmak demek.

ORDUNA HÜKMET

Command & Conquer: Rivals oyununda zaferle mi yoksa hüsranla mı karşılaşacağın becerilerinin ardında yatan stratejiye bağlı. Kuvvetlerini komuta etmesi için bir Kumandan seç; her Kumandan, yaklaşımını etkileyebilecek ve savaşın gidişatını değiştirebilecek güçlü yeteneklere sahiptir. Piyadeler, tanklar, hava araçları ve yüksek teknoloji ile donatılmış devasa silahlarla sana galibiyet kazandıracak kombinasyonlar oluştur. Kumandanının eşsiz yeteneklerine uygun şekilde ordunu özelleştir, daha sonra topyekun yürütülen savaşta dehşet uyandıran silahlar ve araçlarla düşmana saldır.



SAVAŞ MEYDANINDA RAKİPLERİNE HÜKMET

Haritada üstünlük kazanmak için gerçek zamanlı mücadele yürütürken diğer oyuncularla bire bir savaşlara gir! Hangi safta savaşacağını seç: Global Savunma İnisiyatifi mi, Nod Kardeşliği mi? Değerli malzeme konvoyları sayesinde malzeme ikmali yap ve ordunu destekle. Kumandanlarını, silahlarını ve yeteneklerini geliştirecek müthiş ödüller kazanmak için günlük görevleri tamamla. Her zaferle birlikte ordunu genişlet ve lider tablolarında yüksel!

Duyuru fragmanını ve oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.