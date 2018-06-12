Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu

Electronic Arts'ın sevilen strateji serisi Command & Conquer'ın yeni oyunu Rivals, mobil cihazlar için duyuruldu.

Son zamanlarda Clash of Clans ile popüler olan mobil strateji oyunlarına Electronic Arts'da (EA) giriş yaptı, hem de pek tanınan bir serisiyle. Command & Conquer birçok strateji severin gönlünde taht kuran bir oyunken EA'den uzun zamandır seri için AAA bir oyun geliyordu. Durum oyleki bu süreç devam edecek. Çünkü EA duyurduğu Command & Conquer Rivals'ı sadece mobil platformlarda sergileyecek.

Tabii hal böyle olunca serinin hayranlarıda durumu oldukça tepkili. Command & Conquer gibi köklü bir strateji serisinin uzun zaman sonra bir ana oyunla değilde bir mobil oyunla gelmesi hayranları kızdırdı. Oyunu için yayınlanan tanıtım ve videosunu hemen aşağıda görebilirsiniz. Yayınlanan videoların beğenilme oranı 300 iken beğenmeme oranı 35 bin civarında. Bu rakkamlar bile birçok şeyi açıklar vaziyette.

Command & Conquer: Rivals için henüz açıklanmış bir çıkış tarihi yok. Bunun yanında oyunun erken betasına kayıt olup erkenden deneyim etme fırsatı bulabilirsiniz.

Mobil platform üzerinde rekabete dayalı ve gerçek zamanlı strateji oyunu Command & Conquer: Rivals ile Tiberium Savaşı'nda ordunu zafere taşı! Global Savunma İnisiyatifi ve Nod Kardeşliği'nden Kumandanlarla savaşta düşmanına hükmet. Eşsiz bir kumandan, piyade birlikleri ve araçlarla ordunu özelleştir. Bire bir savaşlarda rakiplerinin topraklarını fethet ve kuvvetlerini stratejilerin doğrultusunda yönlendirerek bütün savaşlardan zaferle çık. Bu savaşta hakimiyet kazanmak, güç kazanmak demek.

ORDUNA HÜKMET

Command & Conquer: Rivals oyununda zaferle mi yoksa hüsranla mı karşılaşacağın becerilerinin ardında yatan stratejiye bağlı. Kuvvetlerini komuta etmesi için bir Kumandan seç; her Kumandan, yaklaşımını etkileyebilecek ve savaşın gidişatını değiştirebilecek güçlü yeteneklere sahiptir. Piyadeler, tanklar, hava araçları ve yüksek teknoloji ile donatılmış devasa silahlarla sana galibiyet kazandıracak kombinasyonlar oluştur. Kumandanının eşsiz yeteneklerine uygun şekilde ordunu özelleştir, daha sonra topyekun yürütülen savaşta dehşet uyandıran silahlar ve araçlarla düşmana saldır.

SAVAŞ MEYDANINDA RAKİPLERİNE HÜKMET

Haritada üstünlük kazanmak için gerçek zamanlı mücadele yürütürken diğer oyuncularla bire bir savaşlara gir! Hangi safta savaşacağını seç: Global Savunma İnisiyatifi mi, Nod Kardeşliği mi? Değerli malzeme konvoyları sayesinde malzeme ikmali yap ve ordunu destekle. Kumandanlarını, silahlarını ve yeteneklerini geliştirecek müthiş ödüller kazanmak için günlük görevleri tamamla. Her zaferle birlikte ordunu genişlet ve lider tablolarında yüksel!

Duyuru fragmanını ve oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
Total War: Three Kingdoms için oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
Just Cause 4 resmi olmayan şekilde duyuruldu
Yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order duyuruldu! 2019'da çıkıyor
-
Çok Okunanlar
F-35 uçakların teslimatını İsrail engelliyormuş
F-35 uçakların teslimatını İsrail engelliyormuş
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
27 Mayıs paylaşımına ADD'den açıklama geldi
27 Mayıs paylaşımına ADD'den açıklama geldi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...
Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu
Total War: Three Kingdoms için oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
Total War: Three Kingdoms için oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
Just Cause 4 resmi olmayan şekilde duyuruldu
Just Cause 4 resmi olmayan şekilde duyuruldu
Yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order duyuruldu! 2019'da çıkıyor
Yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order duyuruldu! 2019'da çıkıyor
Anthem için çıkış tarihi duyuruldu! Yeni videolar yayınlandı
Anthem için çıkış tarihi duyuruldu! Yeni videolar yayınlandı
Hitman 2 duyuruldu - Ön siparişe açıldı! Oynanış videosu
Hitman 2 duyuruldu - Ön siparişe açıldı! Oynanış videosu
God of War PS Store'da dev bir indirime girdi!
God of War PS Store'da dev bir indirime girdi!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık