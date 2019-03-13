Yeni Bir Parti kapatıldı

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin resmi web sitesi resmen kapatıldı.

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kurulduğu iddia edilen 'Yeni Bir Parti' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'şartlar gereği' bir süreliğine yayınlara ara verildiği kaydedildi.

Bir Süreliğine Ara

Açıklamada, "Saygıdeğer Vatandaşlarımız, Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırmak durumundayız. Bize gönderilen mesajlar her zaman emanetimiz olarak kalacaktır. Güvenimizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.