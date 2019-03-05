Yemek yapmayan anneye dava

Trabzon'da evde yemek yapmayan anne hakkında dava açıldı. Savcı 2 yıl hapis cezası istedi.

Trabzon'da 14 yaşındaki A.K, 45 yaşındaki annesi Hülya K'nın kendisine ve kardeşlerine kötü davranmasının yanında ilgisiz davrandığı ve evde yemek yapmadığını polise şikayet etti. A.K. polisteki ifadesinde babalarını 2015 yılında kaybettikten sonra annelerinin eve geç saatlerde geldiğini söyleyerek ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtti.

Anne Suçlamaları Kabul Etmedi

Şikayet üzerine gözaltına alınan, 3 çocuk annesi Hülya K. ise hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyerek, "Kızımdan nüfus cüzdanımı getirmesini istedim. tartışma esnasında da onu ittim. O da bana saldırdı. Çocuklarım babaannelerinin etkisi altında kalıyor. Bu durumda zorda kalan ben oluyorum." dedi.