Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: İlker KARACA

Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor

Yediyol Holding bünyesindeki Seven For Life Thermal Hotel, Aydın’ın Germencik ilçesindeki tarihi zenginliklerle dolu Magnesia Antik Kenti'nin kazı çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

Antik kentin köklü tarihine ve kültürel değerlerine katkıda bulunan bu destek, tarihin izlerini koruma çabasında önemli bir adımı temsil ediyor.

WhatsApp Görsel 2024-01-03 saat 16.45.38_ed5bf9e9

Magnesia Antik Kenti, M.Ö. 4. yüzyıldan günümüze uzanan bir geçmişi barındırırken, Artemis Tapınağı ve antik stadyumu gibi önemli yapılarıyla dikkat çekmektedir. Artemis Tapınağı, zarafetiyle bilinen ve tanrıça Artemis'e adanmış en göz alıcı tapınaklardan biridir. Aynı zamanda, Magnesia'daki 30.000 kişilik antik stadyum, özenle korunmuş antik stadyumlar arasında öne çıkmaktadır.

WhatsApp Görsel 2024-01-03 saat 16.45.38_87ab045f

Yediyol Holding'in Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir'e sağladığı destek, bu benzersiz tarihi mirasın korunmasına ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Kökdemir, Yediyol Holding'in katkılarıyla ilgili olarak, "Bu destek, antik kentin kazı çalışmalarının daha derin ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Bu sayede geçmişimizin izlerini daha net bir şekilde gün yüzüne çıkarabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Antik kent, sadece geçmişin bir yansıması olmanın ötesinde, kültürel bir hazine olarak günümüze ışık tutmaktadır. Yediyol Holding'in bu tür kültürel miras projelerine olan katkıları, tarihin ve kültürel zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

WhatsApp Görsel 2024-01-03 saat 16.45.38_f11b300d

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Çocuklar Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Murat Göğebakan'ın Biyografisi
Gezegenlerin Hareketleri Burçları Nasıl Etkiliyor?
Dünyada En Çok Hangi Ülkede Suç İşleniyor?
Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?
-
Çok Okunanlar
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Çamaşırlara Yumuşatıcı Kullanmak Zararlımı?
Çamaşırlara Yumuşatıcı Kullanmak Zararlımı?
Güneş Lekeleri İçin Öneriler
Güneş Lekeleri İçin Öneriler
Dolunay'da Neler Yapılmalı?
Dolunay'da Neler Yapılmalı?
Lifli Sebzeler Hangileri Neden Tüketmeliyiz?
Lifli Sebzeler Hangileri Neden Tüketmeliyiz?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Son Haberler
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Çocuklar Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Çocuklar Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Murat Göğebakan'ın Biyografisi
Murat Göğebakan'ın Biyografisi
Gezegenlerin Hareketleri Burçları Nasıl Etkiliyor?
Gezegenlerin Hareketleri Burçları Nasıl Etkiliyor?
Dünyada En Çok Hangi Ülkede Suç İşleniyor?
Dünyada En Çok Hangi Ülkede Suç İşleniyor?
Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?
Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?
Paket Kızartmalar Neden Tüketilmemeli?
Paket Kızartmalar Neden Tüketilmemeli?
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Derslerde Başarılı Olmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli
Derslerde Başarılı Olmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji