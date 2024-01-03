Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor

Antik kentin köklü tarihine ve kültürel değerlerine katkıda bulunan bu destek, tarihin izlerini koruma çabasında önemli bir adımı temsil ediyor.

Magnesia Antik Kenti, M.Ö. 4. yüzyıldan günümüze uzanan bir geçmişi barındırırken, Artemis Tapınağı ve antik stadyumu gibi önemli yapılarıyla dikkat çekmektedir. Artemis Tapınağı, zarafetiyle bilinen ve tanrıça Artemis'e adanmış en göz alıcı tapınaklardan biridir. Aynı zamanda, Magnesia'daki 30.000 kişilik antik stadyum, özenle korunmuş antik stadyumlar arasında öne çıkmaktadır.

Yediyol Holding'in Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir'e sağladığı destek, bu benzersiz tarihi mirasın korunmasına ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Kökdemir, Yediyol Holding'in katkılarıyla ilgili olarak, "Bu destek, antik kentin kazı çalışmalarının daha derin ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Bu sayede geçmişimizin izlerini daha net bir şekilde gün yüzüne çıkarabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Antik kent, sadece geçmişin bir yansıması olmanın ötesinde, kültürel bir hazine olarak günümüze ışık tutmaktadır. Yediyol Holding'in bu tür kültürel miras projelerine olan katkıları, tarihin ve kültürel zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktadır.