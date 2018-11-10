Yazar Yılmaz Özdil, Atatürk düşmanı hocalara veryansın etti

Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, Atatürk düşmanlığından beslenen ve müslümanları yanlış yönlendirmeye çalışan bazı din görevlilerine ateş püskürdü.

Bu tip din adamları ve imamların arkasında namaz kılınamayacağını iddia eden Özdil, Diyanet İşleri Başkanlığını da göreve davet etti.

ATATÜRK'Ü YOK SAYANIN ARKASINDA NAMAZ KILINMAZ

Usta yazar Özdil, Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayan imamın arkasında namaz kılınmaz dedi. Cuma hutbesinde ölümünün 80. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığınıda sert ifadelerle kınadı.

RIFAT BÖREKÇİNİN FETVASINI YENİDEN DİNLEYİN

Mustafa Kemal Atatürk'ün önemini hatırlatan Yılmaz Özdil, "Bu ülkenin şeyhülislamı, Kuva-i Milliyeciler için idam fermanı çıkarıyor ve bu tabloyu değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'ü bu ülkenin bugünkü diyaneti yok sayıyor.

Bence yapıllması gereken şudur. Ben bir Atatürkçü, bir Kemalist ve bir Kuva-yi Milliyeci olarak, eski Diyanet İŞleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi'nin fetvasının dinlenmesi taraftarıyım. Mustafa Kemal'i yok sayan imamın arkasında namaz kılınmaz" dedi.