Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü

Adeta kabus gibi geçen kış ve ilkbahar aylarından sonra sebze ve meyve fiyatlarında olağanüstü bir ucuzluk yaşanıyor. Devlet kaynaklarından yapılan tahsisatla tanzim satış çadırlarında sürdürülen ucuz sebze ve meyve satışları artık bütün piyasaya yayıldı.

PİYASAYA MORAL GELDİ

Mevsim normallerine gelen fiyatlar vatandaşların yüzünü güldürdü. İzmir'de soğan fiyatları 1 lira elli kuruş ile iki lira yirmi kuruş arasına geriledi. Patates yetmiş kuruş ila bir lira yirmi kuruş arasında satılıyor. Domatesin haldeki fiyatı yetmiş kuruş ile bir lira elli kuruş arasında değişiyor.

FİYATLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan, sebze meyve fiyatlarının dip yaptığını ifade etti. Doğan, tüketimin çoğaldıkça hem üreticinin hemde esnafın kazanacağını söyledi.

DOMATES HALDE 1 TL.

Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan konularından biri olan sebze ve meyve fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticiden bir liraya çıkan domatesin büyük şehirlere gelminceye kadar oniki liraya yükselmesi, tezgahlarda biberin yirmibeş, patlıcanın ise yirmiüç liradan satılması tepkilere sebep olmuştu.

ÜRETİCİ ŞAŞKIN

Yurttaşlar, temel ihtiyaçlar dışında alışveriş miktarını en aza indirirken bu durumdan en zararlı çıkanlar ise üretici ve esnaf oldu. Ancak havaların ısınmasına bağlı olarak üretimdeki artık fiyatları düşürdü. Sebze meyve fiyatlarının dip yaptığını söyleyen Komisyoncular Başkanı Orhan Doğan, tüketimin arttıkça hem üreticinin hem de esnafın kazananacağının altını çizdi.

SÜRÜM ARTTIKÇA HERKES KAZANACAK

Geçtiğimiz aylarda soğan ve patatesin yüksek fiyatlarıyla gündemde kaldığını hatırlatan Doğan, "Bugün Sebze ve Meyve Halinde soğan fiyatları bir lira elli kuruş ile iki lira yirmi kuruş arasına geriledi. Patates yetmiş kuruş ile bir lira yirmi kuruş arasında satılıyor. Domatesin haldeki fiyatı yetmiş kuruş ile bir lira elli kuruş arasında değişiyor."

TARLA'NIN BEREKETİ TEZGAHA YANSIDI

"En önemli yaz meyvelerinden karpuz ise Hal'de elli kuruş ile yetmiş kuruş arasında alıcı buluyor. Şeftalinin kilosu iki- üç lira, kayısı ise üç lira altı lira arasında. Salatalığın fiyatı yetmiş kuruş ile bir lira elli kuruş arasında değişirken biberin fiyat aralığı iki ile üç liraya indi. Sebze ve Meyve Hali fiyatı en yüksek ürün sadece limon. Limonun kilosu maalesf bey-altı lira olarak devam edecek" şeklinde konuştu