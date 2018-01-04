Yaz aylarında olduğu gibi kışında güneş kremi kullanmalısınız

Özellikle odanızın ısısına özen göstermeniz gerektiğini vurgulayan uzmanlar, evin içindeki nem oranının da önemli olduğunu savunuyor.

Nem oranın yüzde 35 ile 50 civarında olmasının, oda ısısının ise 20 ile 26 derece civarında seyretmesinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, evlerde nemli ortam yaratabilmek adına hava nemlendiren bir cihaz kullanılabileceğini veyahut kalorifer üzerine su dolu bir kap yerleştirilebileceğini hatırlatıyor.

Cildinizi koruyabilmek adına şömine, soba ve kalorifer gibi ısı kaynaklarının önüne oturmaktan sakınmanız gerektiğini de belirten uzmanlar, terlemenin de deriyi kurutan bir faktör olduğunu paylaşıyor.

Tıpkı yaz aylarında olduğu gibi kışın özellikle de karlı günlerde koruyucu güneş kremi sürülmesinin önemli olduğunu savunan uzmanlar, güneşli veya karlı günlerde kayak aktiviteleri sırasında dışarıya çıkmadan en az yarım saat önce yüzünüze 30 koruma faktörlü krem sürmenizi tavsiye ediyor.

Soğuk ve rüzgarlı havalarda yüzünüzü koruyabilmek adına kaşkol veya atkı takmanızı da öneren uzmanlar, haftada en fazla 3 kez ve ılık suyla duş (36.5-40.5 0C) almaya özen göstermeniz gerektiğini paylaşıyor.

Uzmanlar cildi kurutucu yan etkileri nedeniyle kese-lif işlemlerinden ve vücut jellerinden uzak durmaya özen göstermeniz gerektiğini belirtirken, vücut jeli yerine nemlendirici özelliği yüksek olan, hassas ciltlere yönelik bir krem temizleyici tercih etmeli ve cildinize çıplak elle sürmeniz gerektiğini savunuyor.